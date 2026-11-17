Francja tymczasowo zakazała sprzedaży i używania moździerzy pirotechnicznych w całym kraju do 27 listopada. Ograniczenia wprowadzono po tym, jak takie urządzenia były używane przeciwko policji i w pobliżu szkół podczas protestów oraz blokad placówek edukacyjnych.

Decyzja francuskiego MSW

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że zakaz ma zapobiec poważnym zakłóceniom porządku publicznego podczas demonstracji, a także blokadom w pobliżu szkół średnich i uniwersytetów. Resort zaznaczył, że decyzja jest związana z ryzykiem używania wyrobów pirotechnicznych w okresie niepokojów, informuje The Independent.

W różnych regionach Francji odbyły się demonstracje, z których część przerodziła się w przemoc. Według publikacji uczestnicy protestów używali fajerwerków przeciwko policjantom.

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Protesty w pobliżu placówek edukacyjnych

Protesty studenckie rozpoczęły się we wrześniu. Ich uczestnicy domagali się poprawy stanu budynków szkolnych, zwiększenia liczby nauczycieli oraz reformy systemu uniwersyteckiego. Jedną z zauważalnych form protestu były blokady placówek edukacyjnych.

Później do ruchu dołączyły związki zawodowe i aktywiści polityczni. Protesty zaczęły także odzwierciedlać szersze niezadowolenie z kosztów życia i stanu usług publicznych. Moździerze pirotechniczne to rury do odpalania fajerwerków; używane poziomo lub przeciwko ludziom mogą powodować ciężkie obrażenia.

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