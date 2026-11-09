Francuski minister ds. Europy i spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot oświadczył, że za serią cyberataków na lodówki w kilku dużych sieciach supermarketów w kraju stał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Powiedział o tym w poniedziałek podczas spotkania G7 w Paryżu, informuje Politico Europe.

Oświadczenie francuskiego ministra

Według Barrota francuskie służby rządowe potwierdziły odpowiedzialność irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za atak, który nazwał bezprecedensowym. Minister oświadczył również, że wobec osób odpowiedzialnych zostaną wprowadzone sankcje na poziomie europejskim.

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Cyberatak dotknął 700 obiektów dystrybucji żywności we Francji. Wkrótce po oświadczeniu ministra francuscy prokuratorzy poinformowali o rozpoczęciu śledztwa w sprawie włamań.

Ataki w Europie

Barrot komentował incydenty odnotowane konkretnie we Francji. Jednocześnie w ostatnich dniach hakerzy zaatakowali sklepy spożywcze w różnych krajach Europy, a także francuskie banki krwi. Wcześniej specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa przypuszczali, że ataki te mogły być częścią wojny hybrydowej Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Europie. Na Kremlu zaprzeczono udziałowi w nich.

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