Francja wzywa Niemcy do wyjaśnienia, w jaki sposób Berlin wykorzysta broń dalekiego zasięgu w przypadku konfliktu z Rosją. Paryż obawia się, że błędne postrzeganie takich działań przez Moskwę może wciągnąć Europę w eskalację nuklearną — informuje Meduza English, powołując się na Financial Times.

Rozmowy o wspólnym podejściu

Strona francuska rozpoczęła rozmowy z niemieckimi urzędnikami, aby uzgodnić doktrynę Berlina dotyczącą użycia broni dalekiego zasięgu z francuską strategią nuklearną. Niemcy rozbudowują arsenał środków dalekiego zasięgu, które mogą między innymi przeprowadzać uderzenia w głębi terytorium Rosji.

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Według jednego ze źródeł Financial Times we Francji, bez jasnych sygnałów strona rosyjska może błędnie ocenić sytuację, co może zbliżyć strony do progu nuklearnego, nawet jeśli nie będą tego świadome. Francuscy urzędnicy obawiają się również, że Moskwa może przypisać Paryżowi odpowiedzialność za uderzenia przeprowadzone przez partnerów Francji.

Francuska terminologia nuklearna

Jedno ze źródeł publikacji stwierdziło, że Francja wypracowała własną „gramatykę i słownik nuklearny”, których, jego zdaniem, brakuje Niemcom. Wysoki rangą urzędnik z Niemiec powiedział, że Berlin w pełni zgadza się z potrzebą wspólnej doktryny. Według niego rozmowy opóźniły się z powodu wewnętrznych dyskusji we Francji na temat przyszłości jej strategii nuklearnej, ale obecnie nabierają tempa.

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