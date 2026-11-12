Francja na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji zaproponowała włączenie do końcowej decyzji celu dla branży naftowo-gazowej: osiągnięcie do 2030 roku niemal zerowej intensywności emisji metanu oraz zakończenie rutynowego spalania i uwalniania gazu do atmosfery. Poinformował o tym Health Policy Watch, powołując się na wystąpienie francuskiej minister ds. transformacji ekologicznej Monique Barbut.

Barbut wezwała uczestników szczytu do poparcia apelu do prezydencji COP31 — Australii i Turcji — o uwzględnienie metanu w tekście decyzji. Jak powiedziała, prezydencje potwierdziły zamiar wspomnienia metanu w dokumencie, jednak szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.

Szczegóły decyzji nie zostały jeszcze określone

Obecnie nie wiadomo, czy uzgodniony tekst będzie zawierał konkretne cele, wezwanie do zakończenia rutynowego spalania gazu lub wymogi dotyczące regulacji państwowych. Jonathan Banks, przedstawiciel międzynarodowej organizacji ekologicznej Clean Air Task Force, zasugerował, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie ogólne oświadczenie o znaczeniu ograniczania emisji metanu bez odrębnych zobowiązań dla energetyki, rolnictwa i sektora odpadów.

Deklarację Global Methane Pledge, opublikowaną dzień wcześniej i ukierunkowaną na przekształcenie zobowiązań w polityki, regulacje i plany inwestycyjne, początkowo poparło siedem państw: Belgia, Kanada, Niemcy, Indonezja, Sfederowane Stany Mikronezji, Norwegia i Wielka Brytania.

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Finansowanie i opóźnienie względem celów

Darczyńcy filantropijni zobowiązali się również przeznaczyć ponad 480 mln dolarów na ograniczanie emisji metanu w energetyce, rolnictwie i sektorze odpadów, a także na działania na rzecz zmniejszenia emisji czarnego węgla oraz rozwoju czystego gotowania, transportu i chłodzenia. Według UN Climate Change uzupełnia to ponad 530 mln dolarów przekazanych od uruchomienia Global Methane Pledge w 2021 roku.

Według oceny Climate Policy Initiative i Climate and Clean Air Coalition monitorowane finansowanie ograniczania emisji metanu spadło z 7,7 mld dolarów w 2021 roku do 5,2 mld dolarów w 2023 roku. Stanowi to około 4% szacowanych rocznych potrzeb w wysokości 122 mld dolarów, niezbędnych do realizacji zobowiązań Global Methane Pledge, które przewidują ograniczenie emisji o co najmniej 30% względem poziomu z 2020 roku.

Według Banku Światowego w 2025 roku firmy wydobywające ropę naftową spaliły 167 mld metrów sześciennych gazu — najwięcej od 2019 roku. Światowa Organizacja Meteorologiczna poinformowała, że stężenie metanu w atmosferze w 2025 roku osiągnęło rekordowy poziom 1948 części na miliard.

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