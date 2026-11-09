Francja podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G7 w Paryżu 9–10 listopada oficjalnie uruchomiła międzynarodową sieć do przeciwdziałania szlakom handlu narkotykami przez porty morskie. Inicjatywa, wspierana przez państwa G7, obejmuje 14 portów i ma wzmocnić wymianę informacji wywiadowczych oraz koordynację między służbami celnymi, portowymi i organami ścigania.

Uczestnicy sieci

Do sieci weszły państwa Grupy Siedmiu — Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i USA — a także Brazylia i Korea Południowa. Uczestniczyć w niej będą również duże porty międzynarodowe oraz Interpol, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, Międzynarodowa Organizacja Morska i Światowa Organizacja Celna, informuje Cyprus Mail.

Kontenery i trasy dostaw

Sieć ma objąć cały łańcuch handlu narkotykami — od krajów produkcji i tranzytu po rynki docelowe. Do jej zadań zaliczono identyfikowanie tras przewozu narkotyków, poprawę wykrywania kontenerów wykorzystywanych przez organizacje przestępcze oraz sprawną współpracę portów i służb celnych.

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Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot oświadczył, że międzynarodowy wymiar inicjatywy umożliwi wzmocnienie działań francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych instytucji w walce z problemem narkotyków. Według francuskiego rządu od końca 2025 roku kraj zawarł ponad 20 dwustronnych porozumień o współpracy w przeciwdziałaniu handlowi narkotykami, a w ciągu roku zwiększył o ponad 30% liczbę wyspecjalizowanych pracowników w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Strona francuska oświadczyła również, że współpraca z państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu przyczyniła się do ekstradycji ponad 20 osób w 2025 roku.

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