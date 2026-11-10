Francuskie władze oskarżyły Iran o cyberataki na obiekty handlowe w całym kraju, które na początku października dotknęły setki supermarketów. Jak informuje Baltic News Network, francuscy urzędnicy wiążą ataki z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i oświadczyli, że Teheran poniesie konsekwencje.

Zakłócenia w systemach chłodniczych

Napastnicy uzyskali dostęp do systemów kontrolujących temperaturę w lodówkach i zamrażarkach. W niektórych przypadkach temperaturę podniesiono do 50 stopni Celsjusza, przez co część sprzętu stanęła w ogniu. Pracownicy sklepów musieli zutylizować znaczne ilości zepsutego mięsa i roztopionych lodów.

Łączne straty szacuje się na dziesiątki milionów euro. Ataki dotknęły łącznie 700 obiektów komercyjnych, w tym supermarketów, małych sklepów mięsnych, rzeźni i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Odnotowano co najmniej 15 pożarów.

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Francja przygotowuje odpowiedź prawną

We wspólnym raporcie francuskie służby wywiadowcze i cyberbezpieczeństwa przypisały odpowiedzialność za ataki Shahid Kaveh — jednostce cybernetycznej powiązanej z IRGC. Według strony francuskiej napastnicy działali pod przykrywką grup CyberAveng3rs i Cyber Isnaad Front. Francja oświadczyła, że powiązała tę jednostkę z atakami na podstawie wykorzystanej infrastruktury cyfrowej, podobieństwa metod do jej innych operacji oraz śladów języka perskiego.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot oświadczył, że ambasador Iranu został wezwany w celu złożenia wyjaśnień, a także że omawiane są dalsze sankcje Unii Europejskiej wobec Iranu. Prokuratura w Paryżu poinformowała o wnioskach dotyczących wydania międzynarodowych nakazów aresztowania dla domniemanych sprawców. Misja Iranu przy ONZ nie odpowiedziała na prośbę o komentarz, podczas gdy Teheran konsekwentnie zaprzecza udziałowi w szkodliwych cyberatakach.

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