Francuz Arthur Fils pokonał Hiszpana Rafaela Jodara 4:6, 6:2, 6:2 w meczu fazy grupowej ATP Finals w Turynie. Dzięki temu zwycięstwu Fils zachował szanse na awans do półfinału, informuje Channel NewsAsia.

Przełom po pierwszym secie

W pierwszej partii siódmy w światowym rankingu Fils miał trzy break pointy: dwa w trzecim gemie i kolejny przy stanie 4:4. Decydujące przełamanie zanotował jednak Jodar, który przy stanie 5:4 wygrał serwis rywala i zdobył seta.

Hiszpan, który w debiutanckim sezonie w tourze awansował z pozycji w środku pierwszej setki do czołowej dziesiątki światowego rankingu, w otwierającej partii zmuszał Fisa do dużej liczby ruchów dzięki mocnej i precyzyjnej grze z głębi kortu.

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Dwa przełamania i przerwa medyczna

W drugim secie Fils dwukrotnie z rzędu przełamał serwis rywala i objął prowadzenie 5:1. W tym momencie Jodar skorzystał z przerwy medycznej, jednak po niej nie zdołał zmienić przebiegu meczu. Francuz pewnie wyrównał stan rywalizacji w setach, regularnie kończąc wymiany winnerami z forhendu.

W decydującej partii Fils jeszcze dwukrotnie przełamał podanie. Mecz zakończył mocnym serwisem, który Jodar skierował w siatkę. Dla Hiszpana była to druga porażka w turnieju po meczu z liderem światowego rankingu Alexandrem Zverevem.

Fils został pierwszym tenisistą urodzonym w 2004 roku lub później, który wygrał mecz w ATP Finals. Został także pierwszym Francuzem od 15 lat, który odniósł zwycięstwo w tych zawodach.

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