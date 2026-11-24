Francuska firma farmaceutyczna Sanofi przejmie amerykańską spółkę biotechnologiczną Insmed z siedzibą w stanie New Jersey za 41 mld dolarów. Transakcja zapewni Sanofi dwa już zatwierdzone leki stosowane w leczeniu chorób płuc — informuje STAT News.

Warunki przejęcia

Sanofi zapłaci 175 dolarów za akcję Insmed, wykorzystując własne środki i finansowanie dłużne. Zanim Bloomberg poinformował w ubiegłym tygodniu o możliwej transakcji, akcje Insmed kosztowały około 120 dolarów. Po publikacji ich cena wzrosła.

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Leki i prace rozwojowe

Wraz z dwoma zatwierdzonymi lekami Sanofi otrzyma jeszcze jeden lek Insmed, który znajduje się w trzeciej fazie badań klinicznych. STAT News nazywa to przejęcie jednym z największych w branży biofarmaceutycznej w ostatnich latach.

Rozszerzenie portfela

Według publikacji Sanofi dążyło do rozszerzenia portfela rozwojowego z powodu oczekiwanych strat przychodów z Dupixentu — leku ukierunkowanego na stan zapalny i zatwierdzonego w dziewięciu wskazaniach. Firma szukała celów przejęcia z aktywami na późnych etapach rozwoju lub już komercyjnymi lekami, które odpowiadają jej koncentracji na immunologii i rzadkich chorobach.

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