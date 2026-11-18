W USA francuska karbonizowana tkanina wiskozowa Raycarb C2B może stać się jedną z barier dla zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAC-3 MSE. Materiał produkuje ArianeGroup, a amerykańska firma Park Aerospace przetwarza go w odporny na wysokie temperatury kompozyt chroniący komponenty silnika rakietowego na paliwo stałe, informuje AeroTime.

Silniki na paliwo stałe dla PAC-3 MSE produkuje L3Harris, a Lockheed Martin montuje pociski przechwytujące w zakładzie w Camden w stanie Arkansas. PAC-3 MSE jest najnowocześniejszym pociskiem przechwytującym z rodziny Patriot: wykorzystuje technologię kinetycznego przechwytywania pocisków balistycznych i ma dwupulsowy silnik rakietowy.

Rozbudowa produkcji we Francji i USA

Raycarb C2B produkuje się z wiskozy poddawanej kontrolowanemu ogrzewaniu, aż stanie się tkaniną węglową. Po nasyceniu żywicą fenolową staje się kompozytem, który stopniowo zużywa się pod wpływem wysokich temperatur i chroni konstrukcję silnika. Według Park Aerospace materiał ten stosowano również w pociskach Standard Missile-3 Marynarki Wojennej USA.

W marcu 2025 roku Park Aerospace zgodziła się wypłacić ArianeGroup zaliczkę w wysokości 4,59 mln euro na wyposażenie dla dodatkowej produkcji we Francji. Firma zobowiązała się również kupić Raycarb C2B o wartości około 36 mln euro do grudnia 2033 roku. Oczekuje się, że francuska rozbudowa zacznie działać w 2028 roku, a dodatkowe wolumeny zostaną po równo podzielone między Park Aerospace i programy ArianeGroup.

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Prezes i dyrektor generalny Park Aerospace Brian Shore oświadczył, że te moce są niewystarczające do produkcji 2 tys. PAC-3 MSE rocznie. W lipcu 2026 roku firmy podpisały wstępne porozumienie w sprawie budowy odrębnego zakładu Raycarb C2B w USA, którego całą produkcję ma otrzymywać Park Aerospace. Amerykańska firma planuje wypłacić 25 mln dolarów zaliczki za przyszłe dostawy, a lokalizacji zakładu nie ujawniono.

Plany Pentagonu

Armia USA dąży do potrojenia mocy produkcyjnych PAC-3 MSE do końca 2030 roku. W styczniu 2026 roku strony ustaliły cel na poziomie około 2 tys. pocisków przechwytujących rocznie, podczas gdy w 2025 roku dostarczono 620 rakiet. W lipcu Armia USA przyznała Lockheed Martin siedmioletnią modyfikację kontraktu o wartości 53,86 mld dolarów, zwiększając łączną maksymalną wartość programu do 58,62 mld dolarów.

Pentagon stara się również przywrócić w kraju produkcję materiałów wiskozowych i węglowych dla silników na paliwo stałe. Jednocześnie nowe materiały muszą jeszcze przejść testy i kwalifikację do zastosowania w silniku PAC-3 MSE, co może potrwać lata. Wśród innych ograniczeń łańcucha produkcyjnego wymieniono głowice naprowadzające: w kwietniu 2026 roku Pentagon zawarł z Boeingiem siedmioletnią umowę ramową dotyczącą potrojenia ich produkcji.

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