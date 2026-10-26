Francuska fregata zestrzeliła w połowie października rakietę balistyczną w pobliżu belgijskiego niszczyciela min Primula w cieśninie Bab al-Mandab. Belgijskie Ministerstwo Obrony potwierdziło incydent belgijskiemu nadawcy VRT NWS, pisze AeroTime.

Nie ma oznak, że belgijski okręt był celem odpalenia. Źródła De Morgen, które jako pierwsze poinformowało o przechwyceniu, przypuszczały, że odpalenie mogło być ostrzeżeniem, jednak jego cel pozostaje niejasny. Według publikacji Francja wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu. Na dzień 26 października żadna grupa nie przyznała się do odpowiedzialności za odpalenie, a Belgia i Francja publicznie nie wskazały winnych.

Jaki okręt mógł przechwycić rakietę

Nazwy francuskiej fregaty oficjalnie nie ujawniono. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Francji informował, że od 8 do 15 października na Morzu Czerwonym, w cieśninie Bab al-Mandab i Zatoce Adeńskiej w ramach operacji UE Aspides działała wielozadaniowa fregata klasy FREMM.

Wśród okrętów przebywających w regionie znajdowała się fregata zwalczania okrętów podwodnych Languedoc. W nocy z 1 na 2 października zestrzeliła ona ogniem artyleryjskim drona uznanego za zagrażającego podczas eskortowania kontenerowca CMA CGM Champs Elysées przez cieśninę Bab al-Mandab. Jednocześnie udział właśnie Languedoc w przechwyceniu rakiety balistycznej nie został potwierdzony.

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Ochrona niszczyciela min

Fregaty FREMM są wyposażone w przeciwlotnicze rakiety Aster. Rakieta Aster 30, przenoszona przez fregaty obrony powietrznej i niektóre inne okręty FREMM, ma zdolności obrony przeciwrakietowej. W doniesieniach nie sprecyzowano, jakiego dokładnie środka użyto podczas tego przechwycenia.

W marcu 2024 roku francuska fregata obrony powietrznej Alsace przechwyciła rakietami Aster 30 trzy rakiety balistyczne wystrzelone z kontrolowanego przez Huti terytorium Jemenu, chroniąc żeglugę handlową w południowej części Morza Czerwonego.

Primula to belgijski niszczyciel min klasy Tripartite, bazujący w Zeebrugge. Dowódca belgijskiej marynarki wojennej Tanguy Botman wcześniej podkreślał, że okręt nie ma niezbędnych środków ochrony do samodzielnego działania w nieprzyjaznym środowisku i potrzebuje osłony innych okrętów wojennych.

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