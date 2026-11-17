Francuski startup robotyczny Genesis AI pozyskał 500 mln dolarów w rundzie finansowania Series A, w której został wyceniony na 3,5 mld dolarów. To jedna z największych rund inwestycyjnych w europejskim sektorze robotyki, informuje Channel NewsAsia.

Inwestorzy i plany spółki

Rundzie wspólnie przewodziły Khosla Ventures, Premji Invest i Eclipse. Wśród inwestorów są także były dyrektor generalny Google Eric Schmidt, francuski przedsiębiorca Xavier Niel, Nvidia oraz francuski państwowy inwestor Bpifrance.

Dyrektor generalny Genesis AI Zhou Xian oświadczył, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie produkcji flagowego robota Eno, rozszerzenie zbierania danych i trenowanie sztucznej inteligencji. Spółka planuje również poprawić zdolność robota do manipulowania przedmiotami za pomocą rąk.

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Robot Eno dla przemysłu

Eno to uniwersalny robot ze sztuczną inteligencją, przeznaczony do zadań przemysłowych. Jego konstrukcja składa się z trzech sekcji przypominających duże karty do gry, zamontowanych na kołowej obrotowej podstawie. Robot może składać się do kompaktowych rozmiarów, a podczas pracy unosić się do wysokości zbliżonej do wzrostu człowieka.

Genesis AI samodzielnie rozwija systemy sztucznej inteligencji, sprzęt i systemy szkoleniowe, a także projektuje siłowniki, silniki, przekładnie i ręce dla robotów. Do obliczeń spółka wykorzystuje chipy Nvidia.

Obecnie Genesis AI testuje niewielką liczbę robotów u klientów. Startup współpracuje z południowokoreańską firmą LG CNS, która testuje Eno w produkcji i logistyce. Spółka koncentruje się przede wszystkim na rynku USA i liczy na rozpoczęcie szerszego wdrażania robotów wśród klientów w 2027 roku.

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