Francuski klub piłkarski Strasbourg ogłosił mianowanie Vítora Matosa nowym głównym trenerem zespołu. Jednocześnie Swansea City, które obecnie prowadzi 38-letni Portugalczyk, nie poinformowało jeszcze oficjalnie o jego odejściu, pisze BBC Sport.

Rekompensata za trenera

Oczekuje się, że Strasbourg wypłaci Swansea rekompensatę za Matosa w wysokości około 5 mln funtów. W lipcu trener przedłużył kontrakt ze Swansea do 2030 roku, jednak po otrzymaniu oferty od francuskiego klubu w miniony weekend poinformował o chęci odejścia i we wtorek pożegnał się z zawodnikami oraz pracownikami zespołu.

Matos objął Swansea w listopadzie 2025 roku, zastępując Alana Sheehana. Wcześniej pracował w portugalskim Marítimo. W chwili jego nominacji zespół zajmował 20. miejsce w Championship, a obecnie jest szósty, tracąc trzy punkty do lidera tabeli. W ubiegłym sezonie Swansea pod wodzą Matosa zakończyło rozgrywki na 11. miejscu.

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Tymczasowy sztab Swansea

Wraz z Matosem Swansea prawdopodobnie opuszczą członkowie jego sztabu: Diogo Medeiros, Tozé Mendes, Gonçalo Ricca oraz trener bramkarzy Pedro Pereira. W klubie mają pozostać Leon Britton i Christian O’Leary.

Do tymczasowego sztabu trenerskiego ma również dołączyć były kapitan Swansea Ashley Williams. On, Britton i O’Leary będą prowadzić zespół, podczas gdy klub będzie szukał stałego następcy Matosa. Pierwszy mecz tymczasowego sztabu zaplanowano na sobotę przeciwko West Bromwich Albion.

Sytuacja w Strasburgu

Strasbourg, który w ubiegłym sezonie zajął ósme miejsce, obecnie plasuje się na 13. pozycji w Ligue 1. Zespół wygrał trzy z 10 meczów ligowych pod wodzą Hugo Oliveiry, mianowanego latem po odejściu Gary’ego O’Neila do Ipswich Town.

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