Francuski Strasbourg skontaktował się z walijskim Swansea w sprawie możliwego zatrudnienia 38-letniego Vitora Matosa na stanowisku głównego trenera w miejsce Hugo Oliveiry. Matos dał do zrozumienia, że chce przenieść się do klubu Ligue 1, informuje The Guardian.

Kontrakt Matosa

Matos ma kontrakt ze Swansea do 2030 roku, dlatego walijski klub otrzymałby znaczące odszkodowanie w przypadku odejścia trenera. Portugalski szkoleniowiec objął zespół w listopadzie ubiegłego roku i zwrócił na siebie uwagę swoją pracą.

Po 15 meczach Swansea zajmuje szóste miejsce w Championship i znajduje się w strefie barażowej o awans do Premier League. Zespół wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. Klub zakończył poprzedni sezon na 11. pozycji, a latem wsparł Matosa na rynku transferowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja w Strasburgu

Strasbourg rozważa Matosa jako następcę Oliveiry, który w lipcu zastąpił Gary’ego O’Neila. Pod wodzą Oliveiry zespół wygrał trzy z 10 meczów Ligue 1 i znajduje się dwa punkty nad strefą spadkową.

Francuski klub należy do BlueCo, spółki matki Chelsea, która kupiła go w 2023 roku. Matos przeszedł do Swansea z portugalskiego Marítimo, gdzie poprowadził zespół w 12 meczach jako główny trener. Było to jego pierwsze samodzielne doświadczenie w pracy z seniorską drużyną.

Czytaj nas na