UFC zawiesiło na trzy miesiące 36-letnią francuską zawodniczkę wagi muszej Manon Fiorot za naruszenie polityki antydopingowej. Zgodziła się na sankcję po tym, jak jej test wykazał niski poziom ostaryny, podaje BBC Sport.

Pozytywny wynik w dniu walki

Fiorot otrzymała pozytywny wynik testu 12 września — w dniu swojej walki z Alexą Grasso w pojedynku eliminacyjnym do tytułu. Francuzka przegrała tę walkę. Fiorot zajmuje czwarte miejsce w rankingu dywizji i ma zawodowy bilans w mieszanych sztukach walki: 13 zwycięstw i trzy porażki.

Według Combat Sports Anti-Doping zawodniczka oświadczyła, że jej dietetyk dostarczył jej kilka suplementów diety, których wcześniej nie było w jej zwykłej diecie, w tygodniu przed walką. Analiza tych suplementów wykazała śladowe ilości ostaryny.

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Okres zawieszenia skrócono

Druga próbka, pobrana 16 października, zanim Fiorot została powiadomiona o naruszeniu, dała wynik negatywny. Ostaryna jest zakazana przez partnera antydopingowego UFC w każdym czasie, a zawodniczce początkowo groziło sześciomiesięczne zawieszenie.

UFC zaznaczyło, że współpraca Fiorot podczas dochodzenia była podstawą do skrócenia sankcji. Jej zawieszenie zakończy się 19 stycznia 2027 roku. Politykę antydopingową UFC zapewnia Combat Sports Anti-Doping, a pobieranie próbek prowadzi Drug Free Sport.

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