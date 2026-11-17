Rezerwa Federalna USA w nowym raporcie o stabilności finansowej po raz pierwszy osobno oceniła finansowanie rozwoju infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Jak podaje Fortune, Fed wykrył ponad 3 bln dolarów zobowiązań, które nie są wykazywane jako dług w bilansach dużych firm technologicznych.

Chodzi o ponad 1 bln dolarów podpisanych, lecz jeszcze nierozpoczętych umów leasingu, a także o ponad 2 bln dolarów kontraktów z gwarantowaną płatnością i gwarancjami wartości rezydualnej. Ocena obejmuje Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia i Oracle. Członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Michael Barr oświadczył, że potencjalna maksymalna wartość nominalna tych zobowiązań przekracza 3 bln dolarów.

Wzrost zadłużenia

Według Barra łączny dług siedmiu największych firm z sektora AI, wykazany w bilansach, ma do końca roku przekroczyć 800 mld dolarów. Jednocześnie Fed podkreślił, że zobowiązania pozabilansowe przedstawiono bez dyskontowania, dlatego nie można ich bezpośrednio porównywać z długiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Emisja instrumentów dłużnych związanych z zaawansowanymi obliczeniami do października przekroczyła 680 mld dolarów. Dla porównania, w całym 2023 roku wskaźnik ten wyniósł 130 mld dolarów. Udział takiego zadłużenia w emisji długu korporacyjnego o ratingu inwestycyjnym przez spółki niefinansowe wzrósł z mniej niż 6% w 2023 roku do około 31% w tym roku.

Ryzyko dla kredytodawców

Fed zaznaczył, że duże firmy technologiczne o wysokiej wiarygodności kredytowej wspierają projekty o słabszych profilach kredytowych bez natychmiastowego bezpośredniego wpływu na własne bilanse. Deweloperzy centrów danych wykorzystują umowy leasingu do finansowania budowy, a bardziej ryzykowne części takiego długu mogą trafiać do funduszy obligacji wysokodochodowych, firm ubezpieczeniowych, spółek rozwoju biznesu i innych struktur kredytu prywatnego.

Największe amerykańskie bankowe spółki holdingowe mają około 1 bln dolarów ekspozycji wobec dużych firm technologicznych, deweloperów centrów danych, podmiotów specjalnego przeznaczenia związanych z AI, struktur kredytu prywatnego oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Barr ostrzegł, że nieprzejrzystość takich zobowiązań może nasilać wyprzedaże aktywów w razie zmiany nastrojów inwestorów, ponieważ trudno określić, gdzie dokładnie koncentruje się ryzyko.

Czytaj nas na