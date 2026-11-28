W Rosji, państwie-agresorze, Federalna Służba Bezpieczeństwa rozszerzyła listę informacji, które według oceny tej instytucji mogą zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu kraju. Wpisano na nią między innymi dane o rachunkach bankowych i wynagrodzeniach wojskowych, pracowników przemysłu obronnego oraz członków ich rodzin, informuje Meduza.

Dane o więźniach i pracownikach kolonii karnych

Zaktualizowana lista obejmuje również informacje o skazanych, oskarżonych i podejrzanych, którzy zawarli kontrakty na służbę wojskową, a także dane o ich łącznej liczbie. Włączono do niej informacje o pracownikach rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej, którzy przygotowują i wysyłają więźniów na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Lista dotyczy także danych o pracownikach służby więziennej, którzy pracują z osobami zatrzymanymi podczas wojny za działania określone jako utrudnianie użycia rosyjskich sił zbrojnych.

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Informacje o przemyśle obronnym

Na listę wpisano dane o współpracy przedsiębiorstw przemysłu obronnego z twórcami uzbrojenia, a także o wykorzystywaniu przez takie przedsiębiorstwa zagranicznych komponentów. Zarządzenie podpisał dyrektor FSB Aleksandr Bortnikow, a dokument zarejestrowało rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ustawa o kontroli działalności osób znajdujących się pod zagranicznym wpływem, przyjęta w lipcu 2022 roku, przewiduje, że celowe zbieranie takich informacji może stać się podstawą do uznania osoby za „zagranicznego agenta”. W tym celu władze muszą również ustalić, że dana osoba otrzymywała wsparcie lub znajdowała się pod zagranicznym wpływem.

Rosyjski portal RBC wskazywał, że przekazanie tych danych w okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu kraju może zostać zakwalifikowane na podstawie artykułu karnego dotyczącego współpracy z obcym państwem. FSB zatwierdziła pierwszą listę informacji nieobjętych tajemnicą w 2021 roku; zawierała ona 60 punktów. W listopadzie 2022 roku uznano ją za nieważną, gdy pojawiła się obecna lista.

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