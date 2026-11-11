W Rosji, państwie-agresorze, FSB poinformowała o zatrzymaniu dwóch obywateli Polski w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjska służba specjalna oskarżyła ich o pracę dla polskich służb wywiadowczych. Twierdzenia te nie mają niezależnego potwierdzenia w materiale.

Twierdzenia rosyjskiej służby specjalnej

Jak informuje Polsat News, powołując się na Reuters, FSB twierdzi, że zatrzymani zbierali informacje o obiektach wojskowych znajdujących się w obwodzie kaliningradzkim.

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W oświadczeniu FSB poinformowała również, że rzekomo wykryła i zlokalizowała siatkę agenturalną polskich służb specjalnych, która działała w regionie. Rosyjska służba specjalna nie podała dodatkowych okoliczności zatrzymania ani danych dotyczących zatrzymanych.

Zakaz wjazdu

Osobno kolejnym siedmiu obywatelom Polski zakazano wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Polsat News nie podał powodów tej decyzji ani szczegółów sprawy.

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