W Moskwie Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, poinformowała o zatrzymaniu kobiety podejrzewanej o udział w wysadzeniu samochodu Siergieja Zaworotnego. Według Meduzy, Zaworotny jest opisywany jako rosyjski oficer wywiadu i były pomocnik Mykoły Azarowa, który był premierem Ukrainy za prezydentury Wiktora Janukowycza.

Wersja FSB

FSB podała, że zatrzymaną zidentyfikowano jedynie na podstawie roku urodzenia — 2005. Według służby od lipca 2026 roku przedstawiciel oszukańczego call center wywierał na kobietę wpływ psychologiczny, podając się za pracownika Banku Centralnego Rosji. Następnie przelała ona znaczną sumę pieniędzy na tak zwane bezpieczne rachunki.

FSB twierdzi również, że oszuści byli powiązani z ukraińskimi służbami specjalnymi. Według resortu kobietę później nakłoniono do popełnienia szczególnie ciężkiego przestępstwa.

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Sprawa jest badana jako usiłowanie zabójstwa

Komitet Śledczy Rosji opublikował nagranie przesłuchania zatrzymanej. Stwierdziła ona na nim, że znajdowała się pod wpływem ukraińskich kuratorów, którzy kontaktowali się z nią, przedstawiając się jako pracownicy Banku Centralnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji.

Według rosyjskiego śledztwa kobieta umieściła urządzenie wybuchowe pod spodem samochodu Zaworotnego. Odniósł on ciężkie obrażenia i pozostaje w szpitalu. Rosyjskie władze wszczęły sprawę karną na podstawie artykułu dotyczącego usiłowania zabójstwa.

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