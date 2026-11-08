W USA Anthropic zawarła umowę wartą około 3,4 mld dolarów na zapewnienie centrom danych generatorów gazowych — informuje Channel NewsAsia, powołując się na „Financial Times”. Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować tej informacji.

Generatory o mocy 1,7 GW

Według FT pod koniec września startup AI nabył od OnePWR Solutions, dostawcy sprzętu z San Antonio w Teksasie, zobowiązania dotyczące dostaw generatorów dużej mocy o łącznej mocy 1,7 GW.

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„Financial Times”, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, pisze, że Anthropic nie kupiła OnePWR, a pracownicy dostawcy nie przeszli do startupu AI. Jednocześnie umowa obejmowała możliwości inżynieryjne i budowlane niezbędne do zainstalowania generatorów.

Popyt na modele Claude

Anthropic i OnePWR nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Reuters zaznacza, że wysoki popyt na rodzinę modeli AI Claude skłonił firmę do zapewnienia dodatkowych mocy obliczeniowych i energetycznych. We wrześniu agencja informowała również, że Anthropic spodziewa się wydać ponad 500 mld dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat na tworzenie infrastruktury sztucznej inteligencji.

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