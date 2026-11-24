Firma kosmiczna SpaceX i Tesla wyznaczyły pięciu dyrektorów do nadzorowania pracy dwóch specjalnych komitetów prowadzących rozmowy o możliwej fuzji. Poinformował o tym „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, jak podaje Channel NewsAsia.

Przedstawiciele spółek

Według FT SpaceX oddelegowała do procesu dwóch dyrektorów — Roelofa Bothę i Randy’ego Glaina. Tesla wyznaczyła trzech dyrektorów: Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson i Jacka Hartunga.

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W publikacji wskazano, że wyznaczeni dyrektorzy mają kierować pracą specjalnych komitetów podczas rozmów.

Informacji nie potwierdzono niezależnie

Reuters podał, że nie zdołał niezależnie potwierdzić informacji FT. Agencja zwróciła się do obu firm o komentarz, jednak SpaceX i Tesla nie odpowiedziały na zapytania do czasu publikacji.

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