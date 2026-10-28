W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki blogerka kulinarna Olivia Viglatzis, znana w mediach społecznościowych jako olivefoodie, tworzy filmy o przystępnych cenowo zbilansowanych posiłkach i rozdaje paczki żywnościowe osobom potrzebującym. Jak informuje Daily Maverick, jej profil ma ponad 100 tys. obserwujących na TikToku i 150 tys. na Facebooku.

Viglatzis zaczęła prowadzić serię o budżetowym żywieniu około czterech lat temu we własnej kuchni. Początkowo przygotowywała porcje za około R40, a niedawno postawiła sobie za cel obniżenie kosztu do R20. W takich daniach zazwyczaj łączy warzywa, w tym kapustę, ryż oraz źródło białka — jajka lub mięso.

Przepisy dla studentów

Viglatzis powiedziała, że wśród jej odbiorców znalazło się wielu studentów, choć spodziewała się przede wszystkim matek w wieku około 40 lat. Według niej studenci często potrzebują prostych przepisów, ponieważ mają tylko garnek lub patelnię, ograniczony budżet i mało czasu na skomplikowane gotowanie. Blogerka mówi, że otrzymywała od studentów wiadomości z podziękowaniami za przepisy, które pomogły im lepiej się odżywiać w czasie trudności finansowych.

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Filmy o budżetowych daniach publikuje około trzy razy w tygodniu. Jej żona, Veronica Bezuidenhout, pomaga przy nagrywaniu i montażu. Według Viglatzis stworzenie jednego materiału po głównej pracy może zająć około pięciu godzin, ponieważ obie pracują na pełen etat.

Pomoc dla społeczności Kapsztadu

Na początku pandemii Covid-19 Viglatzis i Bezuidenhout zaczęły przygotowywać i rozdawać paczki żywnościowe w swojej społeczności Richwood w Kapsztadzie. Obecnie Viglatzis co najmniej raz w miesiącu przekazuje takie paczki emerytom, osobom poszukującym pracy i innym potrzebującym, głównie w Richwood i Bothasig.

Poprzez swoje filmy Viglatzis wyjaśnia również, jak niedrogo przygotowywać duże ilości jedzenia dla innych. W przyszłości ma nadzieję rozszerzyć tę pomoc i otworzyć własną kuchnię charytatywną, a także chciałaby stworzyć program telewizyjny o przystępnym cenowo żywieniu.

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