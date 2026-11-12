Obrońca Beauden Barrett po raz pierwszy w karierze poprowadzi reprezentację Nowej Zelandii w rugby jako kapitan w meczu Nations Championship przeciwko Walii w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 14 listopada, na stadionie Principality Stadium. Dla 35-letniego Barretta będzie to 149. mecz w reprezentacji.

Zmiany w składzie All Blacks

Trener główny Nowej Zelandii Dave Rennie dokonał ośmiu zmian w wyjściowym składzie w porównaniu z zespołem, który w ubiegłą sobotę pokonał Szkocję 43:21. Łącznie w 23-osobowej kadrze dokonano dziesięciu zmian, informuje BBC Sport.

Wraz z Beaudenem Barrettem w wyjściowym składzie zagra jego brat Scott Barrett na pozycji locka, a Richie Mo’unga wystąpi na pozycji łącznika ataku. Flanker Anton Segner i skrzydłowy Fehi Fineanganofo po raz pierwszy wyjdą w podstawowym składzie reprezentacji.

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Z ławki rezerwowych do wyjściowego składu przeszli także filar George Bower, młynarz Asafo Aumua oraz łącznik młyna Cortez Ratima. Rennie zaznaczył, że wybrany skład ma łącznie 783 występy w reprezentacji.

Straty przed meczem z Walią

W Cardiff nie zagrają skrzydłowy Will Jordan, który doznał urazu ścięgna podkolanowego, oraz środkowy Jordie Barrett z urazem twarzy. Trener oświadczył, że Beauden Barrett ma duże doświadczenie i cieszy się wielkim szacunkiem w zespole, a kapitanowanie w meczu testowym jest dla niego wielkim zaszczytem.

Nowa Zelandia wygrała 34 poprzednie mecze testowe przeciwko Walii. Zwycięska seria trwa od 1953 roku.

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