Fulham zremisował 1:1 z Newcastle w meczu Premier League na stadionie Craven Cottage. Gospodarze wyrównali w 83. minucie dzięki rezerwowemu Rodrigo Munizowi, informuje The Guardian.

Gole pod koniec meczu

Newcastle objęło prowadzenie w 80. minucie. Cesar Palacios nieudanie podał piłkę na własnej połowie, po czym Jacob Murphy ją przechwycił, ruszył do przodu, zszedł do środka i mocno uderzył z 25 jardów obok Bernda Leno.

Fulham szybko odpowiedział. Palacios po swoim błędzie włączył się do ataku, rozegrał piłkę z Alexem Iwobim i podał ją Munizowi. Strzał Brazylijczyka po rykoszecie minął bramkarza Newcastle Lukasa Hornicka.

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Przebieg spotkania

W pierwszej połowie zespoły stworzyły niewiele groźnych sytuacji. Josh King sprawdził Hornicka strzałem zza pola karnego, a Harvey Barnes dwukrotnie zmusił Leno do interwencji. W 33. minucie Newcastle strzeliło gola, ale sędzia Rob Jones anulował trafienie Dana Burna, gdy zauważył walkę Yoane’a Wissy z Timothy’m Castagne’em w polu karnym.

Po przerwie goście byli bardziej aktywni: Barnes uderzył obok bramki, a Wissa trafił w zewnętrzną część siatki. Pod koniec meczu Fulham próbował wyrwać zwycięstwo, lecz ostatnią groźną sytuację stworzył Newcastle — Leno obronił strzał Lewisa Halla.

Muniz zdobył swojego pierwszego gola w obecnym sezonie ligi angielskiej i przedłużył serię Fulham bez porażki do czterech meczów. W statystyce posiadania piłki gospodarze mieli przewagę — 57% do 43% Newcastle.

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