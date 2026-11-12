Naukowcy z Uniwersytetu Semmelweisa ustalili, że intensywne formy aktywności fizycznej obejmujące przyspieszenia, gwałtowne zmiany kierunku i zwroty mogą silniej wpływać na markery tworzenia tkanki kostnej niż chodzenie lub standardowe ćwiczenia siłowe. Jak informuje ScienceDaily, do takiego wniosku doszli na podstawie przeglądu 24 badań klinicznych z udziałem 1238 zdrowych dorosłych.

Oceniano markery we krwi

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Sports Medicine - Open analizowali nie zmiany gęstości mineralnej kości, lecz biomarkery we krwi związane z tworzeniem nowej tkanki kostnej. Według naukowców takie wskaźniki pozwalają zaobserwować reakcję organizmu na trening w ciągu kilku tygodni, podczas gdy zmiany gęstości kości mogą ujawniać się znacznie dłużej.

Badacze uwzględniali rodzaj obciążeń — trening wytrzymałościowy, siłowy lub zajęcia łączone — a także ich intensywność, częstotliwość i czas trwania. Najsilniejszą reakcję markerów powiązano z aktywnościami, podczas których uczestnicy wielokrotnie przyspieszają, zmieniają kierunek ruchu, wykonują zwroty i silne ruchy.

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Wyniki dla piłki nożnej i ręcznej

Rekreacyjne uprawianie piłki nożnej i ręcznej powiązano ze wzrostem do 45–46% wskaźników we krwi dotyczących tworzenia tkanki kostnej. Jednocześnie chodzenie, aerobik stepowy i standardowy trening siłowy na siłowni dawały słabszą odpowiedź w mierzonych markerach.

Autorzy zaznaczyli również, że ćwiczenia wytrzymałościowe o niskiej i umiarkowanej intensywności, w tym chodzenie lub trucht, nie wykazały istotnego długoterminowego wpływu na markery metabolizmu kostnego. Nie oznacza to, że należy rezygnować z takich zajęć: mają one inne ważne korzyści zdrowotne.

Naukowcy ostrzegli, że nie należy nagle rozpoczynać treningów o wysokiej intensywności bez odpowiedniego przygotowania. Osobom z chorobami sercowo-naczyniowymi, układu mięśniowo-szkieletowego lub metabolicznymi, a także pacjentom z osteoporozą zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą medycyny sportowej przed zmianą reżimu treningowego.

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