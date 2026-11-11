W USA gol polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire został nominowany do miana najlepszego gola sezonu Major League Soccer. W gronie kandydatów znaleźli się także zawodnicy Interu Miami Lionel Messi i Luis Suárez.

Gol w meczu przeciwko Interowi Miami

Jak informuje Interia Sport, Lewandowski otrzymał nominację za bramkę zdobytą w wrześniowym meczu z Interem Miami. Polski napastnik strzałem z woleja wykończył podanie z lewego skrzydła od Andrew Gutmana i wyrównał wynik na 1:1.

Łącznie na liście kandydatów znalazło się 18 piłkarzy. Wśród nich jest także bramkarz Toronto Luka Gavran, nominowany za gola głową w meczu z Philadelphia Union, który zakończył się wynikiem 3:3.

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Głosowanie na stronie MLS

Na oficjalnej stronie MLS rozpoczęło się już głosowanie, w którym użytkownicy wybiorą autora gola sezonu. W poprzednim sezonie nagrodę zdobył zawodnik Los Angeles Son Heung-min.

Lewandowski przeszedł do Chicago Fire w lipcu. Według publikacji w 23 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył cztery asysty. Napastnik przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski po zakończeniu sezonu zasadniczego MLS.

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