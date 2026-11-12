Kapitan reprezentacji Szkocji Andy Robertson może 13 listopada na stadionie Hampden Park w Glasgow w Szkocji rozegrać 102. mecz w kadrze narodowej i wyrównać pod tym względem osiągnięcie Kenny’ego Dalglisha. Rywalem Szkotów będzie Macedonia Północna, informuje BBC Sport.

Rekord Dalglisha

Jeśli lewy obrońca Tottenhamu zagra, wyrówna rekord Dalglisha, który utrzymuje się od 40 lat. W sprzyjających okolicznościach Robertson może już w poniedziałek w szwajcarskim St. Gallen pobić ten wynik i zostać samodzielnym rekordzistą pod względem liczby występów w męskiej reprezentacji Szkocji.

Robertson zadebiutował w reprezentacji 5 marca 2014 roku w Warszawie, wchodząc z ławki rezerwowych w wieku 19 lat. Jak powiedział, ówczesny selekcjoner Szkocji Gordon Strachan zachęcał go, by grał równie odważnie jak w Dundee United i nie wybierał ostrożnego stylu.

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Szacunek dla idola

Piłkarz podkreślił, że możliwość wyrównania osiągnięcia Dalglisha postrzega przede wszystkim jako okazję do oddania hołdu swojemu idolowi. Robertson nazwał Dalglisha najlepszym zawodnikiem w historii Szkocji i zasugerował, że jest on jednym z najlepszych piłkarzy w Wielkiej Brytanii.

Robertson opowiedział także o osobistych relacjach z rodziną Dalglishów, które zawiązały się po jego przejściu do Liverpoolu w 2017 roku. Według niego rodzina Dalglishów wspierała jego i jego żonę Rachel, która wówczas oczekiwała ich pierwszego dziecka.

Przed meczem z Macedonią Północną kapitan Szkotów wspomniał poprzednie spotkanie ze Słowenią, w którym, w jego ocenie, zespół ustępował rywalowi pod każdym względem. Oświadczył, że reprezentacja chce się zrehabilitować i osiągnąć ważny wynik w najbliższym meczu.

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