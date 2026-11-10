Chilijski pomocnik argentyńskiego klubu Boca Juniors Carlos Palacios złożył 9 listopada 2026 roku zeznania policji w Santiago w sprawie handlu narkotykami. Jak informuje The Rio Times, piłkarz został wezwany do Brygady Antynarkotykowej Policji Śledczej Chile (PDI) w charakterze imputado — osoby, wobec której prowadzone jest śledztwo.

Adwokat Palaciosa, Felipe Moraga, oświadczył, że jego klientowi nie postawiono formalnych zarzutów ani nie zastosowano wobec niego ograniczeń sądowych. Według obrońcy prokurator zaproponował piłkarzowi albo złożenie zeznań w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy i odzyskania pick-upa, albo skorzystanie z prawa do odmowy składania zeznań.

Operacja Capitanes

Śledztwo prowadzi prokuratura południowego Santiago. Jest ono związane z operacją Capitanes, przeprowadzoną na początku sierpnia 2026 roku przez Brygadę Antynarkotykową PDI i prokuraturę. Według policji w ramach trzech powiązanych operacji funkcjonariusze zabezpieczyli około 1 480 kilogramów pasty kokainowej, kokainy i konopi. Według śledczych narkotyki były transportowane z północy Chile do Santiago.

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Policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób — dwóch Chilijczyków i dwóch Boliwijczyków — których wiąże z trzema organizacjami przestępczymi. W dwóch domach w dzielnicy La Florida na południu Santiago policja, jak podała, znalazła około 70 kilogramów narkotyków, dwa pistolety i amunicję.

Zatrzymanie teścia piłkarza

Teść Palaciosa został zatrzymany podczas nalotu, a następnie postawiono mu zarzuty handlu narkotykami i naruszenia ustawy o kontroli broni. Sąd nakazał pozostawienie go w areszcie do procesu. Śledczy twierdzą, że zatrzymany wykorzystywał do przewozu narkotyków samochód zarejestrowany na Palaciosa. W sierpniu piłkarz zaprzeczał jakiemukolwiek związkowi z tą sprawą.

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