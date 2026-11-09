W Sinsheim w Niemczech piłkarze Schalke 04 Robin Gosens i Loris Karius doznali kontuzji w meczu Bundesligi z Hoffenheim, który zakończył się porażką gości 1:2. Jak informuje Der Spiegel, klub obawia się długiej przerwy Gosenesa z powodu urazu kolana.

Zderzenie na początku drugiej połowy

W 51. minucie obrońca Gosens zderzył się ze swoim bramkarzem Kariusem podczas interwencji pod bramką. Gosens przypadkowo trafił korkami w nos golkipera, a sam doznał urazu kolana. Obrońca opuścił boisko, wspierany przez dwóch kolegów z drużyny.

Karius po tym zdarzeniu wyglądał na oszołomionego i doznał rozcięcia twarzy. Główny trener Schalke Miron Muslić oświadczył, że sytuacja Gosenesa wygląda poważnie, a zespół obawia się ciężkiego urazu kolana. Obaj zawodnicy mają przejść badania w Gelsenkirchen.

Gosens dopiero niedawno wrócił do zespołu. Dwa tygodnie temu w meczu z Kolonią zderzył się głowami z kolegą z drużyny Soufiane’em El-Faouzim. W spotkaniu w Sinsheim El-Faouzi grał w masce, a Gosens — z czarnym opatrunkiem.

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Porażka i seria bez zwycięstwa

Hoffenheim otworzył wynik w 10. minucie po błędzie Kariusa: bramkarz podał piłkę Fisnikowi Asllaniemu, który skierował ją do bramki. W 26. minucie Tim Lemperle podwoił prowadzenie gospodarzy.

Po przerwie Schalke stworzyło kilka okazji: Adil Aouchiche trafił w poprzeczkę, a Junior Dina Ebimbe nie wykorzystał szansy. Junior Adamu w 81. minucie zmniejszył stratę, zdobywając bramkę po 500 bezbramkowych minutach Schalke, jednak goście nie zdołali wyrównać.

Dla Schalke był to szósty z rzędu mecz bez zwycięstwa. Zespół udał się na przerwę reprezentacyjną na przedostatnim miejscu w tabeli, podczas gdy Hoffenheim awansował na dziewiątą pozycję.

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