W Anglii piłkarz Raheem Sterling otrzymał karę 12 miesięcy pozbawienia wolności za niebezpieczną jazdę. Wykonanie kary zawieszono na 18 miesięcy. Sportowca pozbawiono również prawa jazdy na dwa lata i zobowiązano do wykonania 100 godzin nieodpłatnej pracy, informuje BBC Sport.

Wypadek na autostradzie

Podczas wcześniejszej rozprawy we wrześniu Sterling przyznał się do niebezpiecznej jazdy przed wypadkiem na autostradzie 28 maja. Sąd usłyszał, że Lamborghini doznało w wyniku kolizji znacznych uszkodzeń, w tym uszkodzenia wszystkich czterech kół, przez co nie mogło kontynuować jazdy.

Piłkarz przyznał się także do posiadania podtlenku azotu w celu jego bezprawnego wdychania oraz nieudzielenia próbki do analizy. Został aresztowany 11 dni po meczu w barwach holenderskiego Feyenoordu 17 maja, do którego dołączył na krótkoterminowych zasadach.

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Kariera w angielskim futbolu

31-letni Sterling grał w Liverpoolu, Manchesterze City, Chelsea i Arsenalu. W barwach Manchesteru City strzelił 131 goli w 339 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery tytuły mistrza Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej, Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty.

Sterling zadebiutował w reprezentacji Anglii w listopadzie 2012 roku w wieku 17 lat. Łącznie rozegrał w kadrze narodowej 82 mecze i strzelił 20 goli, występując na trzech mistrzostwach świata i dwóch mistrzostwach Europy. Na Euro 2020 był jednym z czołowych zawodników reprezentacji Anglii, która dotarła do finału i przegrała z Włochami.

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