Angielska Federacja Piłkarska ukarała Chelsea grzywną w wysokości 150 tys. funtów za obraźliwe i dyskryminujące przyśpiewki kibiców podczas zwycięskiego meczu Pucharu Anglii z Charlton Athletic w styczniu. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Decyzja federacji

Incydent miał miejsce około 56. minuty meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii. Klub z Premier League przyznał się do postawionego mu zarzutu.

Niezależna komisja regulacyjna udzieliła Chelsea również ostrzeżenia i ustaliła dla klubu plan działań. Kwota grzywny wynosi około 196,6 tys. dolarów USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie Chelsea

Chelsea potwierdziła karę i potępiła przyśpiewki, które rozległy się podczas meczu. W klubie oświadczono, że sekciarskie obelgi, czyli przyśpiewki wywołujące podziały i skierowane przeciwko określonej grupie religijnej lub politycznej, a także wszelki dyskryminujący język nie mają miejsca w piłce nożnej.

Klub poinformował również, że będzie starał się ustalić osoby odpowiedzialne za takie zachowanie i podejmie niezbędne działania.

Czytaj nas na