Argentyńska Federacja Piłkarska planuje zwrócić się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS), po tym jak FIFA odrzuciła jej odwołania dotyczące sankcji wobec federacji i pomocnika Leandro Paredesa. Jak informuje BBC Sport, federacja najpierw zwróci się do FIFA o uzasadnienie decyzji, a następnie wystąpi do CAS.

Zawieszenia zawodników

Paredes został zawieszony na 10 meczów za rolę w starciach na boisku po porażce Argentyny z Hiszpanią 0:1 w finale mistrzostw świata 2026. Piłkarza ukarano również grzywną w wysokości 90 tys. dolarów, czyli 66 tys. funtów szterlingów.

Obrońca Nahuel Molina początkowo otrzymał zawieszenie na siedem meczów i grzywnę w wysokości 90 tys. dolarów. Według Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej FIFA skróciła jego zawieszenie do czterech meczów, podczas gdy sankcje wobec Paredesa pozostały w mocy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po finale w lipcu Paredes, Molina, Thiago Almada i asystent trenera Roberto Ayala byli prawdopodobnie zamieszani w starcie na boisku, gdy piłkarze Hiszpanii świętowali zwycięstwo. Według opisu BBC Sport Paredes miał popchnąć Hiszpana Erica Garcíę za gardło, a rezerwowy Gavi próbował interweniować, jednak Almada powalił go na murawę. Następnie FIFA wyznaczyła prokuratora do spraw dyscyplinarnych i etycznych, aby ocenił incydent.

Grzywna dla federacji

Argentyńska Federacja Piłkarska została ukarana grzywną w wysokości 321 tys. dolarów, czyli 235 tys. funtów. Sankcje dotyczą wykorzystania wydarzenia sportowego do demonstracji o niesportowym charakterze, niewłaściwego zachowania drużyny, a także dyskryminujących okrzyków i gestów kibiców.

Po zwycięstwie 2:1 nad Anglią w półfinale kilku argentyńskich piłkarzy pokazało transparent z deklaracją argentyńskiej suwerenności nad Falklandami, brytyjskim terytorium zamorskim.

Czytaj nas na