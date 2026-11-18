Związek Piłkarski rozważał zakwestionowanie prawa prezydenta FIFA Gianniego Infantino do ubiegania się o czwartą kadencję, jednak uważa, że taka próba raczej nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Informuje o tym BBC Sport.

Wybory prezydenta FIFA mają odbyć się w marcu. Infantino kieruje organizacją od 2016 roku i nadzorował wprowadzenie limitu trzech kadencji prezydenckich.

Stanowisko Związku Piłkarskiego

Przewodnicząca Związku Piłkarskiego Debbie Hewitt oświadczyła w liście do grupy praw człowieka Fair Square, że organizacja zbadała możliwość zakwestionowania prawa Infantino do ubiegania się o nową kadencję. Według niej procedura w FIFA zakończyła się decyzją, aby nie uwzględniać jego niepełnego pierwszego okresu na stanowisku przy stosowaniu ograniczenia liczby kadencji.

Po szczegółowym przeanalizowaniu procedury związek nie uważa, że zaskarżenie zakończy się sukcesem. Jednocześnie Hewitt potwierdziła, że organizacja sprzeciwia się reelekcji Infantino i poprze prezydenta Francuskiej Federacji Piłkarskiej Philippe’a Diallo w nadchodzących wyborach.

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Decyzja dotycząca pierwszego okresu

W 2022 roku Rada FIFA zgodziła się ze stanowiskiem Komitetu ds. Zarządzania, Audytu i Zgodności, że okres pracy Infantino między 2016 a 2019 rokiem nie powinien być uznawany za odrębną kadencję prezydencką. Objął on kierownictwo FIFA po Seppie Blatterze i kończył przerwaną ostatnią kadencję swojego poprzednika.

Fair Square wcześniej wezwała Związek Piłkarski do zwrócenia się do Komitetu ds. Zarządzania FIFA, aby nie dopuścić Infantino do wyborów. Grupa uważa, że decyzja o niezaliczaniu jego pierwszego okresu na stanowisku jest sprzeczna z duchem i celem statutu FIFA.

Były przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania FIFA Miguel Maduro stwierdził, że krajowy związek lub konfederacja może zaskarżyć prawo Infantino do udziału w wyborach przed Sportowym Sądem Arbitrażowym. UEFA również poparła kandydaturę Diallo. Zwrócono się do FIFA o komentarz, a Związek Piłkarski odmówił komentarza.

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