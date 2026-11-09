9 listopada 2026 roku w Paryżu we Francji odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7. Będzie to pierwsza okazja dla sojuszników Waszyngtonu po wyborach uzupełniających w USA, aby ocenić, czy niepowodzenie prezydenta Donalda Trumpa zmieni podejście jego administracji do Ukrainy, Bliskiego Wschodu i relacji z najbliższymi partnerami.

Zawężenie pola manewru

Według The Japan Times czterech dyplomatów G7 uważa, że sukces Demokratów w wyborach może zawęzić pole manewru Białego Domu. Jednocześnie ostrzegli przed oczekiwaniami powrotu USA do tradycyjnego podejścia wielostronnego, ponieważ polityka zagraniczna, w ich ocenie, pozostaje pod kontrolą Trumpa.

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Spotkanie przeniesiono z Marsylii

Wydarzenie w krótkim terminie przeniesiono z Marsylii do Paryża ze względów bezpieczeństwa po kilku tygodniach protestów we Francji.

W spotkaniu ma wziąć udział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Będzie to jego pierwsze wystąpienie przed sojusznikami po wyborach uzupełniających. Rubio jest także rozważany jako możliwy kandydat do udziału w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku.

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