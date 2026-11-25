Erling Haaland stwierdził, że obecna forma Manchesteru City jest niewystarczająca po domowym remisie 2:2 z Napoli w Lidze Mistrzów. Jak podaje Sky Sports News, późny gol Rayana Cherkiego uratował City remis.

Ocena Haalanda

W wywiadzie dla TNT Sports napastnik powiedział, że zespół próbował wywierać presję na rywalu, ale nie zdołał tego zrobić. Według niego City zbyt łatwo pozwalało Napoli atakować i nie kontrolowało gry ani własnych akcji tak, jak by chciało.

Haaland zaznaczył, że zwycięstwa ułatwiają grę i dają piłkarzom zrozumienie, co robić dalej, podczas gdy seria bez wygranej zmusza do kwestionowania wszystkiego. Dodał, że zespół ma wystarczającą jakość indywidualną, ale musi ją pokazywać każdy zawodnik na boisku.

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Obrona i następny mecz

Po remisie Manchester City zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Zespół nie zachował czystego konta przez 10 kolejnych meczów, a w 10 ostatnich spotkaniach we wszystkich rozgrywkach stracił 20 goli.

Główny trener Enzo Maresca przyznał, że zespół traci zbyt wiele goli i musi poprawić ten aspekt. W ostatnich 10 meczach zastosował osiem różnych zestawień czwórki obrońców. Następnym rywalem Manchesteru City będzie obecny mistrz Premier League, Arsenal. Haaland nazwał to spotkanie najtrudniejszym meczem sezonu i podkreślił, że zespół potrzebuje gry na najwyższym poziomie.

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