Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że siły zbrojne kraju będą określać geografię działań bojowych w przypadku nowego ataku Stanów Zjednoczonych. Poinformowała o tym NDTV World, powołując się na półoficjalną irańską agencję Mehr.

Warunki Teheranu

Podczas otwartego posiedzenia parlamentu Ghalibaf powiedział, że Teheran nie pozostanie w stanie „ani wojny, ani pokoju”. Według niego dla Iranu nie ma znaczenia, czy Waszyngton wybierze negocjacje, czy wojnę.

Oświadczył również, że droga do porozumienia będzie otwarta, jeśli USA zgodzą się na siedem warunków Iranu. Treść tych warunków nie została podana w materiale.

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Sygnały z Waszyngtonu

Reuters, powołując się na trzech poinformowanych rozmówców, podał, że prezydent USA Donald Trump w ostatnich dniach mówił doradcom o możliwości powstrzymania się od nowych ataków na Iran. Jako warunek wskazał brak nowych prowokacji ze strony Teheranu lub wspieranych przez Iran jemeńskich Huti.

Według agencji saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwali Trumpa, by nie wznawiał ataków na Iran. Reuters pisał również, że amerykańskie wojsko jest gotowe do eskalacji w razie potrzeby, a trzeci lotniskowiec zmierza na Bliski Wschód, aby zastąpić jeden z dwóch okrętów, które już znajdują się w regionie.

NDTV World zaznacza, że USA i Izrael rozpoczęły wspólne ataki na Iran 28 lutego, a 17 czerwca Trump i prezydent Iranu Masud Pezeszkian podpisali porozumienie o zaprzestaniu działań wojennych. 8 lipca Trump oświadczył, że ustalenia dobiegły końca, a tydzień później Teheran zawiesił memorandum, oskarżając Waszyngton o naruszenie zobowiązań.

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