Luke Humphries i Michael van Gerwen awansowali do 1/8 finału Grand Slam of Darts po wygraniu ostatnich meczów fazy grupowej. Informuje o tym BBC Sport.

Humphries pokonał Cullena

Rozstawiony z numerem drugim Luke Humphries pokonał Anglika Joe Cullena 5:2. Cullen uzyskał wyższą średnią — 103,22 wobec 98,67 Humphriesa — jednak przegrał mecz.

W następnej rundzie były mistrz świata zagra z rodakiem Tomem Sykesem. Sykes, który jest najniżej sklasyfikowanym zawodnikiem spośród pozostających w turnieju, zajął pierwsze miejsce w grupie J po zwycięstwie 5:1 nad Krzysztofem Ratajskim.

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Van Gerwen zagra z Wade'em

Michael van Gerwen pokonał Szweda Jeffrey'a de Graafa 5:4 w zaciętym meczu. Przy stanie 4:3 Holender nie wykorzystał kilku lotek meczowych, co pozwoliło rywalowi wyrównać i doprowadzić do decydującego lega. Van Gerwen opanował się w ostatnim legu, odniósł zwycięstwo i awansował do 1/8 finału.

W 1/8 finału van Gerwen zmierzy się z Jamesem Wade'em, który pokonał Ricky'ego Evansa 5:0. Do fazy play-off awansowali także Gian van Veen i Nathan Aspinall, którzy odpowiednio pokonali Bradleya Brooksa 5:2 oraz Karela Sedlacka 5:0.

„To w ogóle nie był dobry mecz. Obaj byliśmy pod presją i to nam nie pomogło” — powiedział van Gerwen. Według niego frustruje go, że nie zdołał pokazać poziomu, na jaki go stać.

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