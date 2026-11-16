Siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton wezwał Formułę 1, Międzynarodową Federację Samochodową oraz zespoły do aktywniejszej pracy nad różnorodnością i równością w zatrudnianiu. The Guardian informuje, powołując się na nowy raport fundacji kierowcy Mission 44 zatytułowany Igniting Inclusion.

Hamilton oświadczył, że sport inspiruje miliony młodych ludzi, jednak sama inspiracja nie wystarcza bez realnych możliwości rozpoczęcia kariery. Jego zdaniem przyszłość Formuły 1 zależy od tego, czy zdoła ona otworzyć dostęp do zawodu dla utalentowanych osób z niedostatecznie reprezentowanych grup.

Propozycje raportu

W raporcie zaproponowano, aby zespoły, Formuła 1 i Międzynarodowa Federacja Samochodowa co roku przedstawiały dane o osobach, które rozpoczynają pracę w tym sporcie, odchodzą z niego lub otrzymują awanse. Informacje te proponuje się zbierać według płci, pochodzenia etnicznego i statusu społeczno-ekonomicznego, a niezależny partner miałby publikować ogólny obraz dla całej serii.

Autorzy dokumentu wezwali również te struktury do zainwestowania 50 mln funtów szterlingów w ciągu pięciu lat, aby pomóc młodym ludziom z niedostatecznie reprezentowanych grup rozpocząć karierę w sportach motorowych. Nowych stanowisk utworzonych w ramach tej inicjatywy nie proponuje się uwzględniać w limicie wydatków zespołów. Osobno zespoły mają co roku publikować liczbę płatnych i dostępnych miejsc dla młodych ludzi na początku kariery.

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Postępy i luki

Hamilton przyznał, że od 2021 roku w Formule 1 zaszły pewne zmiany. W szczególności Międzynarodowa Federacja Samochodowa, Formuła 1 i wszystkie 11 zespołów podpisały kartę dotyczącą różnorodności i inkluzywności. Seria kontynuowała również program stypendiów inżynierskich, przeznaczając na niego 2,4 mln funtów szterlingów na trzy lata, a z jej programów edukacyjnych skorzystało ponad 500 tys. młodych ludzi z 71 krajów.

Jednocześnie Igniting Inclusion wskazuje, że Formuła 1 nadal nie prowadzi ewidencji, która pozwalałaby ocenić, czy w porównaniu z 2021 rokiem w sporcie zaczęło pracować więcej przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup. Badanie 3 tys. kibiców w Wielkiej Brytanii, USA i Brazylii wykazało, że 80% respondentów uważa, iż szersza reprezentacja pomoże Formule 1 przyciągać kibiców i sponsorów, a 64% jest przekonanych, że kierownictwo serii musi robić więcej na rzecz inkluzywności.

Fundacja Mission 44, założona przez Hamiltona w 2021 roku, wspiera uczniów zmagających się z ubóstwem i brakiem wzorców do naśladowania oraz zachęca ich do zdobywania umiejętności w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki, a także do kariery w sportach motorowych. Od czasu pierwszego raportu Komisji Hamiltona kierowca zainwestował w projekt 20 mln funtów szterlingów.

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