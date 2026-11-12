Reprezentacja Ghany pokonała Somalię 2:0 w Sekondi-Takoradi w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki 2027. To pierwsze punkty ghańskiej drużyny w grupie C po porażkach w dwóch pierwszych meczach z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Gambią, informuje BBC Sport.

Niewykorzystany rzut karny i dwa gole

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 14. minucie: Alidu Seidu został sfaulowany w polu karnym, jednak bramkarz Somalii Ibrahim Hussein obronił rzut karny Jordana Ayewa.

Wynik został otwarty w doliczonym czasie pierwszej połowy. Mohammed Salisu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mohammeda Kudusa głową zgrał piłkę wzdłuż bramki, a Jonas Adjetey zdobył gola z sześciu jardów. Krótko po upływie godziny gry przewagę Ghany podwoił Felix Afena-Gyan: jego strzał z wnętrza pola karnego przeszedł pod Husseinem i przekroczył linię bramkową.

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Sytuacja w grupie

Po tym zwycięstwie czterokrotni mistrzowie Afryki tracą trzy punkty do Wybrzeża Kości Słoniowej i Gambii. Te reprezentacje miały zagrać tego samego dnia w Bouaké.

Przed listopadowymi meczami trener reprezentacji Ghany Carlos Queiroz opuścił stanowisko za obopólną zgodą stron. W meczu z Somalią tymczasowo poprowadził zespół trener reprezentacji kobiet Ghany Kim Björkegren.

W innym meczu kwalifikacyjnym DR Konga pokonała Sierra Leone 3:1. Autorem pierwszego gola był napastnik Newcastle United Yoane Wissa, a Kongijczycy z dziewięcioma punktami objęli prowadzenie w grupie E.

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