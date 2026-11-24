Brytyjska żeglarka Hannah Mills opuści Emirates GBR i zostanie sterującą oraz liderką nowego zespołu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w lidze żeglarskiej SailGP. Zespół ZEA zadebiutuje w rywalizacji w styczniu 2027 roku, a liczba uczestników serii w przyszłym sezonie wzrośnie do 14, podaje Channel NewsAsia.

Zmiana roli Mills

38-letnia Mills spędziła pięć sezonów w brytyjskim zespole Bena Ainsliego, gdzie była strategiem na katamaranie F50. Ma dwa złote medale olimpijskie i jeden srebrny, a także pomogła Wielkiej Brytanii zdobyć mistrzowski tytuł SailGP w ubiegłym roku.

Mills powiedziała, że od dawna dążyła do takiej możliwości, i wyraziła nadzieję, że jej nowa rola zainspiruje inne kobiety oraz młodych żeglarzy do rozwoju i realizacji ich ambicji.

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Zespół ZEA

Właścicielami zespołu ZEA są biznesmen i żeglarz Chris Bake oraz Mubadala Capital, dział zarządzania aktywami Mubadala Investment Company z Abu Zabi. W 2024 roku Mubadala Capital nabyła brazylijski zespół SailGP. Bake jest również współwłaścicielem brytyjskiego zespołu.

Foilerka Jemima Lines zastąpi Mills jako strateg Emirates GBR. Jej debiut ma odbyć się w ten weekend w Abu Zabi, gdzie w finale sezonu 2026 zostaną wyłonieni mistrzowie, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 2 mln dolarów.

SailGP założyli w 2019 roku weteran Pucharu Ameryki Russell Coutts oraz współzałożyciel Oracle Larry Ellison. W globalnej serii rywalizują zespoły z Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i USA.

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