W Indiach klub Mumbai Indians wymienił swojego kapitana Hardika Pandyę do Punjab Kings za leworęcznego szybkiego bowlera Arshdeepa Singha przed kolejnym sezonem krykietowej Indian Premier League. O transakcji poinformowali organizatorzy IPL.

Wymiana między klubami

Jak informuje Channel NewsAsia, Pandya jest kapitanem Mumbai Indians od 2024 roku. Wszechstronny zawodnik zdobył cztery tytuły IPL podczas dwóch okresów gry w barwach pięciokrotnych mistrzów turnieju.

Pandya przez dwa sezony prowadził także Gujarat Titans. Pod jego kierownictwem zespół zdobył tytuł IPL w swoim debiutanckim sezonie w 2022 roku.

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Arshdeep w składzie Mumbai

Arshdeep spędził osiem sezonów w Punjab Kings. W Mumbai Indians będzie grał wraz z Jaspritem Bumrahem w ataku szybkich bowlerów drużyny.

Termin składania przez kluby list zatrzymanych i zwolnionych zawodników wyznaczono na 17 listopada. Miniaukcję IPL zaplanowano na 16 grudnia w Goa. Organizatorzy nie ogłosili jeszcze harmonogramu 20. sezonu, jednak oczekuje się, że odbędzie się on od marca do maja 2027 roku.

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