Garmin i Waze dodali funkcję, która pozwala rowerzystom z kompatybilnymi urządzeniami Garmin wyświetlać się w aplikacji Waze kierowcom znajdującym się w pobliżu. Jak informuje Electrek, rowerzysta będzie oznaczany ruchomą ikoną w czasie rzeczywistym.

Jak będzie działać integracja

Aby funkcja działała, rowerzysta musi korzystać z kompatybilnego licznika rowerowego Garmin Edge lub smartwatcha Garmin. Geolokalizacja jest przekazywana przez usługę Garmin LiveTrack i może być wyświetlana kierowcom korzystającym z Waze.

Opcję należy aktywować w aplikacji Garmin Connect. Uruchomi się ona, gdy użytkownik rozpocznie aktywność jazdy na rowerze na świeżym powietrzu. Garmin oświadczył, że przekazywanie geolokalizacji jest tymczasowe i działa wyłącznie podczas sesji, a dane osobowe rowerzysty nie będą wyświetlane w Waze.

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Warunki dla użytkowników

LiveTrack jest bezpłatną funkcją dla właścicieli kompatybilnych urządzeń Garmin. Wcześniej umożliwiała udostępnianie znajomym i rodzinie aktualnej lokalizacji, prędkości, trasy oraz innych danych dotyczących przejazdu. Integracja z Waze rozszerza możliwość przekazywania geolokalizacji kierowcom w pobliżu, którzy korzystają z tej aplikacji.

Funkcja zależy od dwóch warunków: rowerzysta musi jechać z kompatybilnym urządzeniem Garmin, a kierowca musi korzystać z Waze. Według oceny Electrek ostrzeżenie może być przydatne po zmroku, przy słabej widoczności, na wąskich drogach lub przed zakrętami o ograniczonej widoczności.

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