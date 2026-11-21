Harry Kane opuści trzy miesiące z powodu kontuzji kostki — Sky Sports News
Napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Anglii Harry Kane, według Sky Sports News, ma pauzować przez trzy miesiące z powodu kontuzji kostki. Urazu doznał w piątkowym meczu Bundesligi z Kolonią.
Zmiana na początku meczu
W informacji zaznaczono, że napastnik opuścił boisko już w 20. minucie spotkania. Sky Sports News opublikował tę informację 20 listopada 2026 roku jako wiadomość pilną.
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Najnowsze osiągnięcia piłkarza
Kontuzja nastąpiła kilka dni po tym, jak Kane został rekordzistą reprezentacji Anglii pod względem liczby występów. W materiale nazwano go również kapitanem angielskiej reprezentacji narodowej.
Na początku tego miesiąca Kane zdobył nagrodę Złotej Piłki. Według sformułowania Sky Sports News piłkarz ma pauzować przez trzy miesiące z powodu urazu kostki, którego doznał w meczu z Kolonią. Redakcja poinformowała, że będzie aktualizować materiał w miarę pojawiania się nowych szczegółów.