Piłkarz Harry Kane wyszedł w podstawowym składzie reprezentacji Anglii na mecz Ligi Narodów z Chorwacją na stadionie Wembley w Anglii i rozegrał 126. spotkanie w kadrze narodowej. Samodzielnie ustanowił rekord liczby występów w męskiej reprezentacji Anglii, wyprzedzając Petera Shիլtona, informuje The Guardian.

Rekord występów

W ubiegłym miesiącu Kane wyrównał rekord Shiltona pod względem liczby występów w reprezentacji Anglii, rozgrywając 125. mecz. Napastnik zadebiutował w kadrze narodowej w marcu 2015 roku.

W chwili rekordowego meczu 33-letni Kane miał na koncie 91 goli dla reprezentacji. Pod koniec września i na początku października zdobył sześć bramek w czterech spotkaniach. Drugi na liście najlepszych strzelców męskiej reprezentacji Anglii jest Wayne Rooney z 53 golami.

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Inne osiągnięcia

Kane ustanowił rekord występów dwa i pół tygodnia po zdobyciu Złotej Piłki. Otrzymał nagrodę za sezon 2025–26, w którym strzelił 61 goli w 51 meczach dla Bayernu i pomógł reprezentacji Anglii dotrzeć do półfinału mistrzostw świata.

Siedem piłkarek reprezentacji Anglii rozegrało więcej meczów niż Kane. Na czele listy znajduje się Fara Williams, która wystąpiła w 172 spotkaniach. Kane powiedział, że chce ustanowić poprzeczkę, którą jego kolegom z drużyny będzie trudno przebić: Declan Rice ma 80 występów w wieku 27 lat, a Jude Bellingham — 60 w wieku 23 lat.

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