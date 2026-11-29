W Szkocji Hearts pokonał u siebie Celtic 3:1 w meczu szkockiej Premiership na stadionie Tynecastle Park. Porażka nie pozwoliła Celticowi wrócić na pierwsze miejsce w tabeli. Poinformował o tym Sky Sports.

Trzy gole po przerwie

Celtic objął prowadzenie w 57. minucie dzięki bramce Camilo Durana, jego 16. golowi w sezonie. Jednak już dwie minuty później Pierre Landry Kabore wyrównał: po zablokowanym strzale Jordiego Alteny piłka trafiła do Sabaha Keryoty, który podał do Kabore.

W 67. minucie Josh McPake asystował przy golu Claudiu Bragi, który wyprowadził Hearts na prowadzenie. W 75. minucie McPake zdobył trzecią bramkę gospodarzy strzałem z około 25 jardów, którego bramkarz Celticu Sam Johnstone nie zdołał obronić.

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VAR i przerwanie gry

W 17. minucie sędzia Nick Walsh po interwencji VAR obejrzał sytuację z udziałem Luke'a McCowana i Alteny, ale nie podyktował rzutu karnego dla Celticu.

W drugiej połowie mecz na krótko przerwano po zgłoszeniu domniemanego rasistowskiego gestu kibica Hearts wobec skrzydłowego Celticu Hyunjuna Yanga. Hearts oświadczył, że kibic został zidentyfikowany i aresztowany.

Po tym wyniku Hearts awansował na trzecie miejsce i zmniejszył stratę do Celticu do ośmiu punktów. Celtic traci dwa punkty do Rangers, który utrzymał prowadzenie.

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