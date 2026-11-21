Hearts wygrał na wyjeździe z Dundee 8:0 w meczu szkockiej Premiership na stadionie Dens Park w Dundee w Szkocji. Zespół z Edynburga strzelił po cztery gole w każdej połowie, a Dundee od 56. minuty grało w osłabieniu po czerwonej kartce dla Owena Bevana.

Jak informuje Sky Sports, Hearts przerwał serię trzech kolejnych porażek. Było to najwyższe zwycięstwo klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej Szkocji od 1957 roku.

Cztery gole przed przerwą

Wynik w 23. minucie otworzył Sabah Kerjota. Dwie minuty później Pierre Landry Kabore podwoił przewagę gości, a w 32. minucie skompletował dublet po podaniu z lewego skrzydła. Czwartą bramkę Dundee straciło w 40. minucie po rykoszecie od Ryana Finnegana, któremu zapisano gola samobójczego.

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Przed przerwą gospodarze mieli okazję zmniejszyć stratę: Westley po rzucie wolnym Rileya uderzył głową w poprzeczkę.

Czerwona kartka i kolejne cztery gole

Na początku drugiej połowy Hearts zdobył piątą bramkę, jednak gol Claudiu Bragi został anulowany po analizie VAR z powodu zagrania ręką. Niedługo potem Bevan otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul na Bradze.

W 72. minucie Braga jednak trafił do siatki, a następnie gole zdobyli Sabri Gendouz, Kerjota i Stuart Findlay. Kerjota, podobnie jak Kabore, zakończył mecz z dwoma golami. Dzięki zwycięstwu Hearts zbliżył się na jeden punkt do Falkirk, który zajmuje trzecie miejsce.

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