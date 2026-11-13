Hassett zaprzeczył doniesieniom o odejściu z Białego Domu — CNBC

W Stanach Zjednoczonych dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Kevin Hassett w piątek zaprzeczył doniesieniom, że rzekomo ma opuścić Biały Dom w najbliższych tygodniach. Jego oświadczenie dotyczyło informacji o możliwym odejściu z administracji prezydenta USA.

Zaprzeczenie Hassetta

W wiadomości tekstowej do dziennikarza Eamona Javersa Hassett oświadczył, że ta informacja nie jest prawdziwa. Poinformowała o tym CNBC.

Publikacja zaznacza, że Hassett stoi na czele Narodowej Rady Gospodarczej USA. Odpowiedział na doniesienia, że jego odejście z Białego Domu jest oczekiwane w najbliższych tygodniach.

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Szczegóły publikacji

CNBC opublikowała tę informację 13 listopada 2026 roku jako wiadomość pilną. Materiał ukazał się o godz. 14:43 czasu wschodniego USA.

W publikacji zamieszczono również zdjęcie Hassetta wykonane 6 listopada podczas jego wywiadu w sali briefingowej Jamesa S. Brady’ego w Białym Domu w Waszyngtonie. Źródło nie podaje innych szczegółów dotyczących doniesienia, któremu zaprzeczył.

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