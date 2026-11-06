Władze prowincji Gauteng w RPA szkolą 80 inspektorów drogowych do pracy przy kontroli obrotu alkoholem. Program ma wzmocnić walkę z nielegalnym handlem alkoholem, spożywaniem alkoholu przez nieletnich, a także przestępczością i przemocą związaną z alkoholem. Jak informuje TimesLIVE, szkolenie odbywa się przed imprezami po zakończeniu roku szkolnego oraz sezonem świątecznym.

Kontrola obrotu alkoholem

W tym tygodniu inspektorzy drogowi przechodzą szkolenie, aby pracować jako inspektorzy kontroli alkoholu przy Radzie ds. Alkoholu Gautengu. Władze oczekują, że wzmocni to zdolność prowincji do monitorowania przestrzegania przepisów w tej dziedzinie.

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Szef departamentu rozwoju gospodarczego Gautengu Motlatjo Moholwa powiedział, że inicjatywa ma łączyć wsparcie dla legalnego biznesu i tworzenie możliwości gospodarczych z bezpieczeństwem konsumentów i społeczności. Podkreślił również potrzebę sprawdzania, czy placówki sprzedające alkohol przestrzegają warunków licencji i prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny.

Przygotowanie do sezonu świątecznego

Departament Bezpieczeństwa Społecznego nazwał program początkiem kampanii gotowości Gautengu na sezon świąteczny. Jej celem jest dopilnowanie, by sprzedawcy alkoholu działali w granicach prawa, a społeczności były chronione przed ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem przepisów i nieodpowiedzialnym handlem alkoholem.

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