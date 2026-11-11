W Niemczech projekty gazowe otrzymały całe 5,16 GW skorygowanej mocy w pierwszej aukcji mocy. Ponad połowę tego wolumenu stanowią projekty na terenach działających elektrowni węglowych. Jak informuje OilPrice, kraj poszukuje niezawodnych rezerwowych źródeł energii elektrycznej na okresy, gdy produkcja energii z wiatru i słońca jest niewystarczająca.

Skorygowana moc uwzględnia oczekiwany wkład każdego projektu w niezawodność dostaw energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na generację rezerwową rośnie w związku ze stopniowym odchodzeniem od węgla i rozwojem energetyki odnawialnej, zwłaszcza podczas długotrwałych okresów słabego wiatru i niskiej produkcji energii słonecznej, znanych w Niemczech jako Dunkelflaute.

Przewaga RWE i LEAG

Firmy LEAG i RWE otrzymały ponad 99% przydzielonej mocy. Sukces LEAG na terenach jej działających elektrowni na węgiel brunatny pokazuje korzyści z ponownego wykorzystania przyłączeń sieciowych i innej infrastruktury. Dostęp do już wyposażonego terenu energetycznego może obniżyć koszty inwestycyjne i skrócić terminy realizacji projektów.

Płatności za moc wynagradzają operatorów za gotowość do zapewnienia rezerwowych dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie wynik aukcji pokazał, że ustalone zasady selekcji okazały się korzystniejsze dla generacji gazowej niż dla systemów bateryjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki aukcji i ceny kontraktów

W pierwszej rundzie uczestnicy musieli zapewniać co najmniej 80% zainstalowanej mocy przez 10 kolejnych godzin. Wymóg ten utrudnił bateriom ekonomiczną konkurencję, dlatego żaden projekt magazynowania energii nie otrzymał kontraktu.

Przy docelowym wolumenie zakupu 4,5 GW do aukcji zgłoszono oferty na niemal 12 GW. Średnia ważona cena wybranych ofert wyniosła około 155 tys. euro za megawat skorygowanej mocy rocznie — o 36% mniej od ustalonej ceny maksymalnej. Jednocześnie przewyższała ona poziomy odnotowane na niedawnych europejskich aukcjach mocy.

Projekty muszą być gotowe do wykorzystania wodoru, jednak sama techniczna gotowość do zmiany paliwa nie gwarantuje zużycia wodoru. Warunki kolejnych aukcji, w tym wymagania dotyczące czasu pracy i zasady kontraktowe, mogą stworzyć więcej możliwości dla baterii i innych technologii elastyczności.

Czytaj nas na