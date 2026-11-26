Holenderski operator sieci gazowych Gasunie wezwał kraj do utworzenia strategicznej rezerwy gazu ziemnego w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w obliczu możliwych międzynarodowych zakłóceń dostaw. OilPrice informuje o tym, powołując się na oświadczenie spółki.

Ryzyka dla dostaw

Gasunie zaznaczyło, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia niedoborem gazu. Jednocześnie Niderlandy i Europa jako całość pozostają podatne na zewnętrzne wstrząsy na rynku. Popyt na gaz do ogrzewania wzrósł z powodu wczesnego ochłodzenia, które objęło znaczną część Europy.

Spółka poinformowała, że infrastruktura dostaw gazu w Europie Północno-Zachodniej działa obecnie bez istotnych ograniczeń, a dostawy do Niderlandów i innych państw europejskich pozostają stabilne. Jednak obecna sytuacja, według oceny operatora, nie gwarantuje takiego samego stanu przez pozostałą część zimy.

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Zapasy przed zimą

Gasunie wskazuje, że zimna pogoda, rosnący światowy popyt na skroplony gaz ziemny oraz czynniki geopolityczne mogą szybko zmienić równowagę między popytem a podażą.

Już w sierpniu spółka ostrzegała, że Niderlandy nie osiągną celu dotyczącego napełnienia magazynów gazu przed zimą. Gasunie oświadczyło wówczas, że bez dodatkowych działań kraj jest niewystarczająco przygotowany na scenariusz jednej z najsurowszych zim.

We wrześniu rząd Niderlandów obniżył docelowy poziom napełnienia magazynów gazu ze 115 TWh do 93 TWh po rekomendacji Komisji Europejskiej, aby przed zimą zapełniać holenderskie magazyny do niższego poziomu. Gasunie podkreślało, że mniejsza ilość zapasów sama w sobie nie oznacza niedoboru gazu ani zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw. Jednocześnie Europa i Niderlandy weszły w sezon zimowy z najniższymi od ponad dekady zapasami gazu.

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