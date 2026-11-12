W Waszyngtonie w USA sekretarz obrony Pete Hegseth dąży do wzmocnienia uprawnień głównego cywilnego urzędnika Pentagonu ds. operacji specjalnych. Chce zrównać status tego stanowiska ze statusem szefów resortów wojskowych, podaje Breaking Defense.

W memorandum z 2 listopada Hegseth zaproponował podniesienie stanowiska asystenta sekretarza obrony ds. operacji specjalnych i konfliktów o niskiej intensywności do nowego szczebla podsekretarza ds. służb strategicznych. Stanowisko to obecnie zajmuje Derrick Anderson. Formalne wprowadzenie nowego szczebla wymaga zgody Kongresu, dlatego zespołowi ds. relacji z ustawodawcami polecono przygotować odpowiednie propozycje.

Udział w kluczowych decyzjach

Jednocześnie Hegseth polecił przypisać biuro do kategorii Code 2 w wewnętrznym systemie starszeństwa Pentagonu. Ma to zapewnić urzędnikowi ds. operacji specjalnych status porównywalny ze statusem szefów resortów wojskowych, w tym w kwestii udziału w spotkaniach najwyższego szczebla.

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Hegseth polecił również włączać szefa biura do posiedzeń Rady Starszych Liderów, Wspólnej Rady Nadzoru nad Wymaganiami, przeglądów budżetu programowego oraz innych formatów, w których uczestniczą szefowie resortów wojskowych. W ciągu 60 dni do biura ma zostać przeniesionych 75 pracowników cywilnych i 25 przedstawicieli Połączonego Sztabu.

Finansowanie i priorytety budżetowe

Sekretarz polecił znaleźć 45 mln dolarów rocznie w funduszach na eksploatację i utrzymanie na codzienne funkcjonowanie biura. Memorandum przewiduje również odrębne uwzględnienie sił operacji specjalnych w wytycznych planowania obronnego, w tym nacisk na większe inwestycje w modernizację, unowocześnianie kluczowych platform i utrzymanie gotowości.

Planistom budżetowym nakazano wskazać możliwości priorytetowego finansowania w roku fiskalnym 2027 oraz traktować jako priorytet wnioski Dowództwa Operacji Specjalnych USA dotyczące zasobów i personelu na lata fiskalne 2028–2032. Ekspertka American Enterprise Institute Kori Schake wyraziła wątpliwości wobec inicjatywy, stwierdzając, że zmianę statusu i przyznanie środków musi zatwierdzić i sfinansować Kongres.

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